Napoli, concorrenza dalla Premier per Kouamé: l’affare rischia di saltare

Gli incontri sono già stati tanti, ma l’accordo non è ancora stato trovato. E come spesso succede in questi casi, l’affare rischia di saltare. Il Napoli vuole acquistare Christian Kouamé, attaccante rivelazione del Genoa nel girone di andata, che resterebbe comunque in rossoblù fino al termine della stagione. La trattativa è aperta e ben avviata, ma l’intesa economica ancora non è stata raggiunta.

Così, come riporta Tuttosport, ecco che stanno inevitabilmente spuntando altre società interessate all’attaccante ivoriano, disposte a mettere sul tavolo anche più soldi rispetto al Napoli.

Come l’Everton che ha avviato un corteggiamento importante nei confronti del Genoa, ma soprattutto dell’entourage del giocatore. Da qui, la richiesta del Grifone al Napoli: si chiuda entro una settimana oppure verranno ascoltate le proposte in arrivo dalla Premier League.

Forse, però, bisognerà aspettare il rientro dei rispettivi patron dalle vacanze invernali: Enrico Preziosi è a Hong Kong, Aurelio De Laurentiis a Los Angeles.