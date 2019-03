Napoli, Davide Ancelotti: “Non abbiamo trovato spazi. Contenti per la prova dei difensori”

Niente conferenza stampa post-partita per Carlo Ancelotti dopo il pareggio del Napoli contro il Sassuolo.

A spiegare il motivo è il suo secondo, il figlio Davide: “Mio padre non parlerà questa sera perché è scosso per la morte di Alberto Bucci”.

Poi l’analisi del match: “Nel secondo tempo il Sassuolo ha iniziato meglio meritando il vantaggio, poi abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi giusti. Ma siamo stati bravi a non mollare e a recuperare il pareggio”.

Buone almeno le risposte arrivate da alcune delle seconde linee mandate in campo, in particolare quelle che dovranno giocare a Salisburgo: “Chiriches e Luperto hanno fatto bene, sono entrambi affidabili. Younes? Viene da un infortunio grave, ha recuperato pienamente, ma è molto forte. Salta l’uomo, cerca uno contro uno. Negli spazi stretti è imprevedibile e ci sarà molto utile in futuro”.