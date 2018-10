Napoli, De Laurentiis: “Ancelotti? Voglio farlo firmare per altri tre anni. Ho parlato di Piatek con Preziosi…”

Impegno “istituzional-tifoso” per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in trasferta a Solopaca, nei pressi di Benevento, per inaugurare un Napoli Club intitolato proprio al numero uno azzurro.

L’occasione è stata buona per parlare di più temi, dallo stato del San Paolo all’approccio di Ancelotti…:

STADIO – “C’è molto da lavorare, non è in condizioni ottimali e le Universiadi porteranno dei lavori grazie anche all’intervento della regione per ulteriori somme che altrimenti non ci sarebbero state per sediolini, bagni, spogliatoi, impianti e altre cose. A quel punto bisognerà capire il negoziato col Comune per assegnarlo nei prossimi 100 anni oppure per una momentanea e lunga concessione. È tutto da vedere, siamo in contatto con l’assessore ed il capo di gabinetto per capire come andare avanti”.

ANCELOTTI A VITA – “Sacchi ha vinto di tutto di più in un calcio però un po’ diverso, Ancelotti è l’esempio di chi ha vinto dappertutto in Italia, Spagna, Germania, Inghilterra, Francia. L’abbiamo già toccato in Coppa. Gli avevo dato nove partite per ambientarsi, l’ha fatto rapidamente: Carlo ha un triennale, ma vogliamo portarlo a sei. Mi ha colpito quando ci siamo sentiti prima del Liverpool sulle scelte e alla fine mi ha detto convinto ‘questa sera noi vinciamo’. Fino all’87’ non era successo ancora niente, ma poi all’inizio di quell’azione ho pensato subito al gol. È stato bellissimo…”

‘PIATEK? VEDIAMO…?’– Qualche battuta anche sull’interessamento per il capocannoniere Krzyzstof Piatek e per quello, datato, per Kevin Lasagna, fresco di debutto in Nazionale: “Di Piatek ho parlato con Preziosi ed il suo agente, ci dobbiamo incontrare, ma bisogna vedere se da noi renderebbe come al Genoa. Abbiamo già 20 giocatori e dobbiamo ancora vedere Meret, Younes e Ghoulam. Lasagna? Ora tutti ne parlano, ma era lo stesso di ieri e quando ne parlava il buon Giuntoli, suo sostenitore, invece pareva valesse meno in altri contesti. Bisogna comporre tanti fattori per un risultato”.

OMBRA PSG – Infine, sulle voci di combine in Psg-Stella Rossa: “Come la vogliamo mettere con sta storia delle scommesse che è venuta fuori? I responsabili cosa diranno? Qui si potrebbe anche azzerare tutto con soltanto tre squadre, così sentivo dire ieri… Mpabbè, Neymar, Cavani? Io me la vado a giocare con Ancelotti!”.