Napoli, De Laurentiis avvicina Jorginho al Manchester City: “Si può chiudere in fretta”

La cessione di Jorginho al Manchester City sembra essere il classico sacrificio necessario cui il Napoli è pronto ad andare incontro per rispettare la propria filosofia di mercato, che non consente di resistere a offerte da capogiro per i propri gioielli, accompagnate da consistenti aumenti d’ingaggio per i diretti interessati, per poi reinvestire il ricavato su sostituti giovani, ma già affermati, pronti a propria volta a trasformarsi in plusvalenze.

Ecco allora che nonostante le tensioni tra le parti degli ultimi giorni e le parole dell’agente del regista italo-brasiliano sulla scontentezza del proprio assistito qualora l’affare non andasse in porto, la chiusura felice dell’operazione non sembra in discussione, come si evince dalle parole del presidente rilasciate al riguardo da De Laurentiis, riportate dal Sun.

Di rado il presidente del Napoli si espone sul mercato, in entrata e in uscita, e allora la classica eccezione sembra molto significativa…: “Non abbiamo ancora un accordo definitivo sul prezzo, ma negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando alla chiusura. Può accadere tutto, è possibile che si chiuda il trasferimento nei prossimi giorni. Dobbiamo negoziare, ma abbiamo un ottimo rapporto con i dirigenti del Manchester City”.

