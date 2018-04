Napoli, De Laurentiis: “Buona Pasqua a Sarri, ai calciatori e ai 120 milioni di simpatizzanti nel mondo”

Alla luce del pareggio sul campo del Sassuolo e della vittoria della Juventus in casa contro il Milan, la Pasqua in casa Napoli non è delle migliori.

CLASSIFICA – Adesso, infatti, i partenopei sono a -4 dai bianconeri e, quindi, dovranno sperare nuovamente in qualche passo falso degli avversari per tornare a sperare nello Scudetto.

GLI AUGURI – Intanto, Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, mette da parte il campo e in questa giornata di festa, attraverso Twitter, fa gli auguri a 360 gradi: “Buona Pasqua ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo e ai 120 milioni di simpatizzanti che abbiano nei cinque continenti. E buona Pasqua a Maurizio Sarri, al suo staff e ai nostri calciatori, auguri naturalmente allargati alle loro famiglie. Auguri ad Andrea Chiavelli, Cristiano Giuntoli, Alessandro Formisano, Antonio Saracino, Giuseppe Pompilio e Nicola Lombardo. E auguri a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Per tutti loro naturalmente gli auguri sono estesi alle loro famiglie. Auguri allo staff medico e a tutti i loro collaboratori, e tanti auguri anche a tutti quelli che lavorano nel Napoli e nella Filmauro, e alle loro famiglie. E infine buona Pasqua a tutti i napoletani nel mondo e alle loro famiglie. Forza Napoli Sempre!”

