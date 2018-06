Napoli, De Laurentiis: “Ferito da Sarri. Fatta per Verdi. Su Jorginho, Hamsik e Ancelotti…”

Tanti gli argomenti d’attualità trattati da Aurelio De Laurentiis durante una lunga intervista rilasciata ai taccuini del Corriere dello Sport; ecco quanto dichiarato dal presidente del Napoli:

SARRI – “Se si presenterà qualcuno a trattare sarò molto ragionevole. Non sono un tipo vendicativo e, lo ripeto, Sarri avrà sempre il mio grazie. Non è vero che non ci prendevamo, io sono sempre stato molto educato con lui, l’ho sempre supportato. Ma ad un certo punto se tu hai un contratto con me per altri due anni e cominci a seminare pubblicamente dei dubbi, dubbi del tipo ‘non so se rimango’, ‘non so se la società ce la farà a trattenere i migliori’, ‘nella vita meglio finire quando le storie sono belle’, invii dei chiari segnali di insofferenza e sfiducia, disattendi i tuoi obblighi contrattuali e mi procuri dei possibili danni. Io non avevo l’obbligo di rinegoziare un contratto già negoziato. Tuttavia, da gennaio, e per più volte, l’ho fatto. A fine marzo eravamo arrivati a 3 milioni di euro e mezzo netti con la Champions League e a 2 e mezzo con l’Europa League. Più bonus. Io a Sarri devo dire e dirò sempre grazie, altre due cose, però, mi hanno ferito. La prima è quando disse ‘al prossimo rinnovo mi voglio arricchire’. La considerai un’offesa che estenderei a chi vive in un Paese da anni in recessione. Uno che guadagna 3 milioni di euro lordi a stagione, 4 con i bonus, non può affermare una cosa del genere. Altri tecnici guadagnano molto di più? E allora? E’ come se io mi volessi confrontare con Murdoch, siamo su piani diversi. Da quando avevo diciotto anni faccio il mestiere che ho sempre sognato, guadagno bene, cosa significa mi voglio arricchire? La seconda è legata al modulo. Al 4-3-3 passò grazie a noi, lo spingemmo a cambiare direzione. Mi disse: ‘Presidente, mi faccia fare alla mia maniera, le prime sette partite le perderemo, ma in seguito vedrà che risultati’. Gli risposi che dopo tre sconfitte lo avrei dovuto esonerare. La Grande Bellezza è un film di Sorrentino, bellissimo, ma è molto più bello vincere. E il disimpegno nelle coppe europee? La prima col Lipsia e la seconda col rientro dei senatori?. Il record di punti non è un obiettivo societario, ma un traguardo personale: meglio un secondo posto a 81 e una progressione nel percorso europeo”.

MERCATO – “Verdi? Giuntoli ha chiuso ieri sera con il Bologna. Ho rifiutato i 45 milioni di euro più 5 di bonus del Manchester City per Jorginho. Hamsik? Se vorrà andare in Cina non lo fermeremo. Ma quanto gli daranno? Dal 10 al 31 luglio Ancelotti potrà valutare l’intera rosa e prenderà delle decisioni, il 4 agosto saremo a Dublino col Liverpool e vedremo il suo primo Napoli. Pensa che a oggi là davanti abbiamo Mertens, Milik, Insigne, Callejon, Ounas, Ciciretti, Inglese, il giovane Vinicius e Younes che è stato convocato per il ritiro. Io non voglio vincere? Faccio presente che quest’anno perdo 15 milioni e che raramente nei precedenti 13-14 bilanci abbiamo registrato un segno negativo. Per me il rosso rappresenta una macchia. Obiettivi? Un portiere, un terzino, un centrocampista ed un esterno d’attacco”.

ANCELOTTI – “Carlo è la chiave di accesso all’internazionalizzazione del Napoli. Vuole conservare l’80% dell’organico attuale perché lo considera di ottimo livello”.

