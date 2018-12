Napoli, De Laurentiis prepara l’addio di Koulibaly: “A gennaio resta, ma…”

Il Napoli non si annuncia tra le protagoniste del mercato di gennaio. Nonostante un’estate con poche operazioni, il presidente De Laurentiis si ritiene soddisfatto della rosa attuale, al pari di Carlo Ancelotti.

Possibile solo qualche movimento in uscita, mentre per i grandi nomi bisognerà ripassare in estate. Su tutti Edinson Cavani, anche se dopo un paio di stagioni senza “botti” tra le cessioni, il rischio di veder partire qualche punto fermo della squadra c’è.

Su tutti Kalidou Koulibaly, che si sta affermando anche in questa stagione tra i centrali difensivi più forti del mondo. Lo stesso De Laurentiis, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, ha escluso che il colosso senegalese possa lasciare Napoli a gennaio, senza però illudere i tifosi in vista dell’estate: “A gennaio non lo venderemo, ma arriverà il momento in cui non potremo rifiutare altre offerte indecenti”.

Poi, sulla condizione del calcio italiano: “Abbiamo la forza di costruire in casa i top player. Investiamo sempre ma con criterio – conclude il patron del Napoli – In Italia siamo in due o tre club con i conti a posto, io l’unico a non avere debiti con le banche”.

Infine, una battuta sugli ultimi inciampi del Var: “Ho guardato sia il derby di Torino che Roma-Genoa. Sono stupito e meravigliato, sono il primo testimone post-Calciopoli, ma c’è ancora tanto da chiarire e da pulire”.