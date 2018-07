Napoli, De Laurentiis sul calendario: “Inizio molto impegnativo, ma nessuna paura”

Lazio in trasferta, Milan in casa, poi sul campo della Sampdoria, al San Paolo contro la Fiorentina e quindi sul campo del Torino. Tutto si può dire meno che il sorteggio del calendario della Serie A 2018-2019 sia stato benevolo con il Napoli. Per Carlo Ancelotti il primo mese di campionato sarà quindi di fuoco, con due “tappe” subito molto impegnative.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato il cammino che attenderà il Napoli attraverso il sito ufficiale del club: “L’inizio di campionato sarà difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità. Non credo sia il caso di preoccuparsi perché sono ottimista sul lavoro che stiamo facendo con Ancelotti. Con Carlo vogliamo creare una nuova era non solo per il Napoli, ma per il calcio italiano”.

