Napoli, due top club su Allan: Ancelotti dice no

L’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti è stato “l’acquisto” della scorsa sessione estiva di mercato per il Napoli, come più volte dichiarato dal presidente De Laurentiis. Ne è seguita una campagna di rafforzamenti senza guizzi in entrata, ma passata attraverso la conferma dei big della rosa, da Mertens a Callejon fino a Koulibaly, per la cui conferma si era speso lo stesso Ancelotti.

Ora il gruppo degli intoccabili sta per allargarsi perché, come riportato da CalcioNapoli24, il tecnico emiliano ha posto il veto anche sulla partenza di Allan. Il centrocampista brasiliano, arrivato a Napoli nell’estate 2016, è via via diventato un intoccabile in virtù di prestazioni di spessore che gli sono valse anche la prima convocazione con il Brasile e l’esordio nell’amichevole dello scorso 16 novembre contro l’Uruguay.

Inevitabile allora che i top club europei iniziassero a prendere informazioni sull’ex udinese. Per il momento Allan è nei radar di Pep Guardiola, che vedrebbe bene il motorino azzurro per il suo Manchester City, e del Bayern Monaco.

Nessuna offerta ufficiale è ancora pervenuta, ma gli sforzi sarebbero vani: Ancelotti ha infatti chiesto che Allan venga inserito nel gruppo degli incedibili in vista della prossima stagione.