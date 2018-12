Napoli, è tempo di vacanze. E Ancelotti vola a Vancouver

Il Napoli ha archiviato il 2018 con il sofferto successo contro il Bologna, chiudendo il girone d’andata al secondo posto a nove punti di distanza dalla Juventus. Una prima parte di stagione che ha però lasciato l’amaro in bocca soprattutto in Europa, con la dolorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool nel decisivo match di Anfield. Ma Carlo Ancelotti può essere tutto sommato soddisfatto del lavoro fin qui svolto, con una squadra che lo segue applicando il suo credo calcistico. Non così scontato, viste le belle stagioni da cui erano reduci gli azzurri con Maurizio Sarri in panchina. Adesso però è il momento di staccare la spina per tutti, di ricaricare le batterie in vista di un 2019 da vivere da protagonisti. E il tecnico azzurro ha scelto di volare nella sua abitazione di Vancouver per sfruttare questo momento di relax, prima di rituffarsi nelle battaglie del nostro campionato e di un Europa League da cercare di vincere…