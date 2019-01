Napoli, la confessione di Giuntoli: “È vero, ci proposero CR7. E su Cavani…”

Cristiano Ronaldo avrebbe potuto approdare al Napoli la scorsa estate. A confermarlo è il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli, che, intervistato da Sky, ha così confessato: “Sì, CR7 ci fu proposto. Con Jorge Mendes c’è uno stretto rapporto fin dai tempi del rinnovo con Ghoulam e con lui ci sentiamo spesso. Ero insieme al presidente De Laurentiis quando ci venne offerto. Restammo in silenzio, poi quando entrammo nei dettagli dell’operazione ci accorgemmo che per noi era si trattava di un’operazione fuori portata. Cosa ho pensato quando Ronaldo è andato alla Juventus? Ho solo pensato che ad oggi i bianconeri sono la squadra più forte d’Europa. Mettersela alle spalle sarebbe un sogno. Ma se con il Carpi sono riuscito a battere il Lecce nella finale playoff per andare in B, posso farcela anche con la Juventus. E’ difficilissimo, ma ci dobbiamo e ci vogliamo credere».

CAVANI – Il DS dei partenopei ha poi spento le voci su un ritorno di Cavani all’ombra del Vesuvio: ” Edinson è un giocatore fortissimo, ma certi nomi non credo che siano coerenti con la nostra filosofia. La forza del Napoli è stata sempre quella di trovare calciatori con delle nuove motivazioni, di trovare nuovi Cavani”.