Napoli, gli auguri social di Ancelotti: “Che tutti i vostri sogni si possano realizzare”

Ha chiuso il suo 2018 con la sofferta vittoria per 3-2 contro il Bologna e ora, in attesa di rituffarsi negli impegni nazionali e internazionali, Carlo Ancelotti si sta godendo qualche giorno di vacanza a Vancouver. Il tecnico del Napoli non ha comunque voluto far mancare i propri auguri ai suoi numerosi followers, pubblicando una foto su Instagram, che lo ritrae assieme alla sua compagna, accompagnata dalla scritta “Un felice e sereno 2019 e che tutti i vostri sogni si possano realizzare“. Sogni che, per quanto riguarda i tifosi azzurri, sono indirizzati alla conquista di qualche trofeo. Difficile lo scudetto, visto il già considerevole distacco dalla Juventus, mentre traguardi più concreti potrebbero essere la Coppa Italia e l’Europa League.