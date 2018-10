Napoli, il 12 ottobre convegno dal titolo “Giustizia dello Sport: criticità e prospettive di riforma”

Nella splendida cornice del Circolo Nautico Posillipo – Napoli, l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS), in collaborazione con lo Sports and Law Policy Centre (SLPC) e la Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES), organizza la V° Assemblea Nazionale dei Soci, con il patrocinio morale del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Regionale CONI Campania, della Lega Calcio Professionistico – Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori, della Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense nonché dell’Associazione Internazionale WISLaw – Women in Sports Law. A seguire, dalle ore 15.30 si svolgerà il convegno dal titolo “Giustizia dello Sport: criticità e prospettive di riforma”.

L’evento sarà strutturato in tre tavole rotonde, alle quali parteciperanno illustri relatori con il compito di analizzare le recenti novità̀ giurisprudenziali e regolamentari in tema di diritto sportivo nazionale ed internazionale.

La prima tavola rotonda, relativa al diritto internazionale, sarà composta dall’Avv. Ennio Bovolenta (FIFA), l’Avv. Francesco Macrì, (TAS – Tribunale Arbitrale dello Sport), l’Avv. Luca Pastore (Lombardi Associates), l’Avv. Stella Riberti (Withers), l’Avv. Vittorio Rigo (Elsa Law) e l’Avv. Mario Vigna (Coccia, De Angelis & Associati), e modererà il Dott. Durante Rapacciuolo Responsabile Referees for peer Review di RDES – la nostra Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. I partecipanti si confronteranno su due temi quali “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players: nuove tutele in favore dei calciatori?” e “Legittimità delle clausole arbitrali TAS: la decisione della Corte d’Appello di Bruxelles”.

A seguire per la seconda tavola rotonda, sarà la volta degli esperti Avv. Cesare Di Cintio (DCF Legal), Avv. Enrico Lubrano (Studio Lubrano), Avv. Lina Musumarra (Studio Musumarra), Avv. Alessio Piscini (AIC), Avv. Ida Linda Reitano (C.d.a. Catania Calcio) e l’Avv. Flavia Tortorella (Studio Tortorella). Il dibattito sarà moderato dal Prof. Avv. Piero Sandulli, Presidente della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello FIGC Nazionale, ed il tema analizzato sarà “Un’estate di contenziosi: la Serie B 2018/2019 dal format ai ripescaggi. I casi Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Entella e Ternana”.

Infine, nella terza ed ultima tavola rotonda, interverranno gli Avv. Stefano Bosio (Studio Bosio), Avv. Eduardo Chiacchio (Studio Chiacchio), Avv. Enrico Crocetti (Studio Crocetti), Avv. Monica Fiorillo (Studio Chiacchio), Avv. Lucio Giacomardo (Studio Giacomardo), Avv. Daniele Muscarà (Juventus Football Club), Avv. Stefano Pellacani (CONI Toscana), Avv. Salvatore Scarfone (Studio Scarfone), Avv. Giuseppe Vitiello (Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione

Forense). I lavori saranno moderati dall’Avv. Neil Andrew MacLeod, consulente della Federazione Internazionale di Triathlon, ed il tema sarà “Le recenti pronunce degli organi di giustizia sportiva: calcio femminile, illecito sportivo, e gli altri sport”.

Il programma dell’evento è disponibile sul sito http://www.avvocatisport.it/eventi.html. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti fino ad esaurimento posti. Ai fini della partecipazione è richiesta la prenotazione all’indirizzo e-mail: segreteria@avvocatisport.it. Verrà comunque riservata la priorità ai Soci dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Al convegno sono stati riconosciuti n. 3 crediti formativi. L’attestato sarà consegnato al termine dell’evento. A seguire è prevista, inoltre, una cena di gala, per la quale è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni e per il costo della cena si prega di consultare il sito www.avvocatisport.it e di contattare l’Associazione tramite email

(segreteria@avvocatisport.it) o telefono (338.5336511).