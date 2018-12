Napoli, il Comune vota per la cittadinanza onoraria a Koulibaly

Significativo gesto da parte del Comune di Napoli. Come riportato da calcionapoli24.it, il Consiglio Comunale, su proposta del consigliere Nino Simeone, ha richiesto infatti al sindaco Luigi De Magistris di assegnare la cittadinanza onoraria al difensore senegalese Kalidou Koulibaly, vittima di cori razzisti in occasione della gara di San Siro che ha visto gli azzurri sfidare l’Inter di Luciano Spalletti. Il Comune di Napoli, con questa iniziativa, vuole esprimere la propria solidarietà nei confronti del calciatore, sottolineandone la sua professionalità e integrità. È l’ennesima dimostrazione di vicinanza nei confronti di Koulibaly, che in queste ore ha ricevuto attestati di stima e solidarietà da tutto il mondo calcistico, a partire dal fuoriclasse portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo per arrivare al centravanti dell’Inter Mauro Icardi, passando per Mohamed Salah e Stefano Sorrentino, che ha deciso di modificare per ventiquattro ore il nome del suo account ufficiale Instagram in “Kalidou Koulibaly”.