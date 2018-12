Napoli, incubo Meret: nuovo stop

Il tempo di esordire, lo scorso 8 dicembre contro il Frosinone, dopo un calvario di cinque mesi dovuto alla frattura dell’ulna del braccio sinistro in uno scontro di gioco durante la prima partitella nel ritiro di Dimaro, e Alex Meret sembra essere ricaduto nel tunnel della sfortuna in cui è finito dopo essere stato acquistato dal Napoli.

Secondo quanto riporta Il Mattino, infatti, il portiere acquistato dall’Udinese ha subito il riacutizzarsi del problema alla spalla che lo aveva condizionato già nella scorsa stagione alla Spal, costringendolo a saltare tutta la prima parte di campionato, dopo essere stato tra i protagonisti della promozione in A del 2017.

Per il momento dalla società non filtra alcuna conferma, ma si spiegherebbe così la decisione di Ancelotti di non mandare in campo Meret anche contro il Cagliari.

Alla “Sardegna Arena” tra i pali del Napoli c’è stato David Ospina, che si avvicina a grandi passi alla soglia di 30 partite, dopo la quale scatterà il riscatto obbligatorio dall’Arsenal…