Napoli, Inglese può partire se arriva un altro attaccante: Sampdoria in pole

Riuscirà Roberto Inglese a debuttare con la maglia del Napoli in una gara ufficiale? L’attaccante pugliese era stato acquistato dal club azzurro sul finire del mercato estivo 2017, salvo poi essere lasciato in prestito al Chievo. A gennaio l’ex Carpi sfiorò l’approdo anticipato al Napoli, ma il ritorno di Milik dal nuovo infortunio al ginocchio spazzò via tale ipotesi. Adesso che Inglese ha vissuto tutto il ritiro agli ordini di Ancelotti, la permanenza sembrerebbe sicura. Ma mai dire mai, sul mercato, perché qualora De Laurentiis e Giuntoli chiudessero in extremis per un’altra punta, l’attaccante cresciuto nel vivaio del Pescara potrebbe essere ceduto.

In tal caso le pretendenti sarebbero tante, dal Parma magari allo stesso Torino, se a Napoli arrivasse Belotti, ma in pole position sembra esserci la Sampdoria, ancora alla caccia del sostituto di Duvan Zapata ceduto all’Atalanta. A Corte Lambruschini, come riportato da La Repubblica Genova, osservano con attenzione le mosse del Napoli, pronti a proporre l’acquisto di Inglese con la formula del prestito con diritto di riscatto.