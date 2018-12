Napoli, Koulibaly celebra il suo 2018 su Twitter. E non si scorda di quel gol alla Juventus…

È una delle colonne del Napoli di Carlo Ancelotti, che di lui proprio non può fare a meno. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly, difensore senegalese al centro dell’ignobile episodio di razzismo andato in scena pochi giorni fa a San Siro, in occasione della gara che ha visto i partenopei affrontare l’Inter. In queste ore di festeggiamenti per il Capodanno, il giocatore azzurro ha deciso di pubblicare su Twitter un video raffigurante alcuni dei momenti più belli di questo 2018, tra cui non poteva mancare, ovviamente, il gol di testa segnato in casa della Juventus durante lo scorso campionato.

In attesa di un 2019 che, in casa Napoli, si spera possa riservare soddisfazioni ancora maggiori…