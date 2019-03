Napoli, Koulibaly: “Vogliamo arrivare secondi”

Un brutto Napoli si salva nel finale a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo. Insigne risponde a Berardi, ma non può evitare che il distacco dalla Juventus aumenti ancora: ora il gap è addirittura di 18 punti.

Nel post-gara ha parlato Kalidou Koulibaly, ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che ogni volta che veniamo qui è difficile, ma l’importante era non perdere. Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi abbiamo cambiato qualcosa”.

La classifica suggerisce ora di guardarsi le spalle, il Milan è a -6: “Secondo posto? Sappiamo che quelle dietro vogliono raggiungerci, ma noi dobbiamo vincere le partite per consolidare il secondo posto” ha aggiunto il numero 24 del Napoli.

Ora il ritorno contro il Salisburgo, con KK squalificato e Albiol infortunato: “Sappiamo di avere difensori di livello, Luperto e Chiriches sanno cosa fare, sono maturi abbastanza per mantenere la porta inviolata. So che faranno bene, non ho dubbi”.