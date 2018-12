Napoli, Ancelotti: “Non so quando, ma possiamo vincere qualcosa. Europa League? Sogno finale con Sarri…”

Il sogno Champions League è tramontato solo a causa della differenza reti, la delusione è cocente, ma la stagione non è neppure a metà e deve essere portata avanti al meglio.

Il Napoli si rituffa in campionato dopo il boccone amaro di Liverpool e lo fa affrontando in trasferta il Cagliari, domenica alle ore 18, per la 16/a giornata di campionato.

Gli obiettivi peraltro sono chiari: blindare la possibilità di partecipare anche alla prossima Champions, provare a tenere viva la rincorsa alla Juventus dei record e magari alzare un trofeo, tra Coppa Italia e Europa League.

Carlo Ancelotti ha presentato la sfida della “Sardegna Arena” in conferenza stampa alle ore 12.30, ecco le sue parole ai media presenti:



POSTUMI – “La reazione ad Anfield è stata positiva. Nonostante la sconfitta e la delusione niente è cambiato rispetto alle nostre ambizioni e i nostri progetti futuri. Il Napoli fino ad ora ha avuto ottimi risultati. La squadra ha dimostrato di essere competitiva con le migliori squadre Europee”.

FIDUCIA – “C’è molta fiducia in me? Anche io sono giudicato dai risultati come tutti gli allenatori e credo che il Napoli sin qui abbia fatto bene. Oggettivamente le difficoltà in Champions League erano tante e la squadra si è dimostrata competitiva. Questa è una grossa consapevolezza da parte nostra. Siamo ancora in Europa, probabilmente giochiamo una competizione meno importante della Champions ma che è stata vinta da Manchester United e Atletico Madrid, due squadre top, nelle ultime edizioni. Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni e così sarà. A me questo girone di ferro ha fatto capire che saremo protagonisti fino ala fine”.

CORSA SCUDETTO – “Se sarà possibile accorciare sulla Juventus? Tutte le giornate danno l’opportunità ad entrambe, il nostro obiettivo è questo, di accorciare, ma ha perso finora pochi punti e qualora dovesse perderli noi dovremo essere pronti”.

EUROPA LEAGUE – “Noi favoriti? Non lo so, ma conta poco. Sicuramente siamo competitivi e possiamo puntare in fondo. Poi starà a noi determinare il nostro cammino. E’ una competizione molto importante, così come lo sono campionato e Coppa Italia. Anche quest’ultima è un obiettivo della società e della squadra”. “Se mi piacerebbe una finale col Chelsea? Prima di tutto, vorrei una finale. Se poi sarà contro il Chelsea, sarà bellissimo. Per me e per Sarri. Giocare contro il Chelsea per me sarebbe entusiasmante, me lo sarebbe anche per Sarri”.

SQUADRA – “Come sta la squadra e quale è la condizione dei giocatori? L’unico indisponibile è Mario Rui. Ha avuto un problema muscolare di poco conto e non sarà della partita. Gli altri sono tutti a disposizione. Meret si è allenato e domani può giocare, farò una scelta tecnica”. “Milik? Credo meriti un’opportunità, oltre ai gol fatti contro il Frosinone sta bene. Domani potrebbe partire titolare”. La forza del gruppo si è vista anche nella cena andata in scena la scorsa notte: “Se è stato un patto di sangue? E’ un gruppo molto unito, serio, professionale. A me la vita privata dei calciatori non interessa, mi interessa che siano seri sul campo e sino ad oggi lo sono sempre stati, e parecchio. Uno dei migliori allenamenti fatti in questa stagione è proprio quello fatto dopo la cena”. “Come sta Mertens? Sta bene, tranquillo e in ottima condizione”.

CAGLIARI – “Se mi aspetto una partita sporca dal Cagliari ancora senza sconfitte tra le mura amiche? No, loro giocano molto bene. Hanno una precisa identità e provano sempre a impostare e dire la loro. Sarà una partita tra due squadre che vogliono giocare a calcio, una bella partita”.

OBIETTIVI FUTURI– “Noi vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa. Ma vogliamo esserlo per vincere e portare a casa qualcosa. Il futuro, a mio parere, è roseo. Questa è una squadra giovane, già fatta ma che sta lentamente inserendo dei calciatori forti e che con piccoli accorgimenti potrà migliorare ulteriormente. Non garantisco al cento per cento vittorie in questa stagione, ma a breve termine questa squadra vincerà qualcosa”.