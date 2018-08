Napoli, la partenza di Inglese può riaprire il mercato in attacco

Carlo Ancelotti lo aveva fatto intuire: prima di esprimere un giudizio sulla rosa del Napoli sarebbe servito l’intero pre-campionato. Ora che l’inizio della Serie A è imminente, così come la chiusura del mercato, il tecnico emiliano sembra aver dato il via libera alla cessione di Roberto Inglese: l’attaccante ex Chievo, acquistato dagli azzurri un anno fa, ma arrivato solo a luglio, piace all’allenatore, ma sarebbe chiuso da Mertens e Milik, quindi andrà a giocare. La società prescelta è il Parma, il Napoli non perderà il controllo del giocatore (possibile il prestito con riscatto e controriscatto), ma intanto si aprirà una falla nell’organico, da aggiungere a quella che c’è in porta e che sarà colmata nelle prossime ore con uno tra Ochoa e Tatarusanu.

A livello teorico, quindi, il mercato del Napoli potrebbe riaprirsi anche in attacco, per accogliere il famoso acquisto dell’ultim’ora che i tifosi sognano da inizio estate. I margini però sembrano minimi, per questioni economiche e non solo. I titolari infatti sono definiti, quindi puntare su un big non sarebbe logico, anche ovviamente per motivi di costo. Così i nomi di Balotelli e Belotti sembrano difficilmente raggiungibili, così come quello di Rodrigo.

L’esterno d’attacco brasiliano naturalizzato spagnolo, in forza al Valencia, piace a tutte le grandi della Liga e ha una clausola rescissoria da 120 milioni: cifra ovviamente inavvicinabile, ma che il Napoli potrebbe tentare di aggirare chiedendo il giocatore in prestito.

