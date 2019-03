Napoli, la rabbia di Insigne: “Io l’unico a essere sempre criticato”

Da imputato contro la Juventus per il rigore sbagliato a salvatore per il gol che contro il Sassuolo ha evitato la seconda sconfitta consecutiva.

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara del “Mapei Stadium”: “Il risultato ci sta stretto, ma per come si era messa lo accettiamo. Siamo stati poco cattivi, abbiamo avuto poca personalità. Siamo stati bravi a reagire e trovare il pareggio, poi abbiamo cercato una vittoria che non è arrivata. Adesso testa al Salisburgo, dobbiamo qualificarci ai quarti: il 3-0 non ci fa stare tranquilli, nel finale all’andata ci hanno messo in difficoltà. Chi sostituirà Maksimovic e Koulibaly non li farà rimpiangere. L’importante è entrare in campo con la cattiveria giusta”.

Il capitano azzurro è parso nervoso a gara finita: “Dopo la partita ero solo un po’ provato per il risultato, voglio sempre vincere, come tutta la squadra. Io vengo sempre criticato. Non voglio fare polemica, ma sono l’unico che viene sempre preso di mira quando non segna o non fa prestazioni di livello. Questa cosa mi fa un po’ male, ma lavoro per crescere”.

Una battuta sul passo in campionato: “Stiamo facendo il nostro campionato come ogni anno. In estate ci davano per spacciati, invece siamo dietro alla Juve. Abbiamo perso qualche punto per strada, ma l’importante è non mollare”.