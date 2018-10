Napoli, l’assessore Borriello: “A breve la nuova convenzione per il San Paolo”

Dopo parecchi scontri anche aspri, tira finalmente aria di schiarite nei rapporti tra il Napoli e il Comune sulla gestione dello stadio “San Paolo”.

L’assessore allo sport Ciro Borriello è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”, ragguagliando i tifosi azzurri con novità importanti: “Entro pochi giorni firmeremo la nuova convenzione, stiamo lavorando per una gestione pluriennale del San Paolo da parte della società”.

Questi invece gli aggiornamenti sui lavori previsti all’impianto di Fuorigrotta: “Se tutto va per il verso giusto entro il primo dicembre inizieremo la sostituzione dei nuovi sediolini, saranno 56.000, quindi ci sarà una leggera riduzione della capienza rispetto ai 62.000 attuali, poi verranno installati dei maxischermi in vista delle Universiadi: al termine della competizione saranno disinstallati, ma stiamo lavorando con la società per farli restare”.