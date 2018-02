Napoli, l’emozione di Ghoulam: “Grazie ai compagni e a tutta la città, torno presto”

Il gesto che ha commosso il San Paolo ha toccato il cuore anche del diretto interessato. Vedere i compagni in campo con la sua maglia ha emozionato Faouzi Ghoulam, all’indomani dal secondo intervento chirurgico al ginocchio destro in 5 mesi.

Prima la rottura del crociato a novembre contro il Manchester City, ora quella trasversale della rotula, prodotta da solo, correndo a Castelvolturno. Il tutto quando il rientro era a un passo, perché l’algerino del Napoli sarebbe dovuto rientrare tra i convocati già per la gara di Europa League contro il Lipsia.

Prima della partita contro la Lazio, ecco la sorpresa, con tante maglie numero 31 sul prato del San Paolo:

“Sono tranquillo perché ho al mio fianco compagni straordinari che mi sostengono e una città intera che mi

dà la forza e la carica per tornare il prima possibile” il ringraziamento di Ghoulam su twitter.

L’esterno dovrebbe tornare ad allenarsi tra un mese e rientrare tra i convocati a metà aprile. In settimana il Napoli valuterà se affidarsi ad uno svincolato (in tal caso in pole c’è l’ex Atletico Madrid Siqueira) o concludere la stagione puntando sui soli Hysaj, Mario Rui e Maggio.