Napoli, l’ex Cané: “Verdi? Così non si va lontano. Hamsik deve accettare la Cina”

Il Napoli è molto attivo in questa del mercato. Tutto fatto per l’acquisto di Simone Verdi, ma da è da valutare la posizione di Jorginho e Hamsik che potrebbe lasciare. Intanto, intervistato da Il Roma, Faustinho Canè, ex attaccante e allenatore del club partenopeo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sarri? Ha fatto un lavoro straordinario con giocatori normali, ma De Laurentiis ha fatto capire di voler puntare anche alle coppe europee ed è per questo che ha scelto di cambiare allenatore. Ancelotti è un grande colpo. Aveva tante offerte, avrà scelto Napoli perché avrà avuto grosse garanzie ma, soprattutto, ha deciso di mettersi in discussione dopo aver vinto tanto in carriera: è questa la cosa più importante e rassicurante per i tifosi”.

MERCATO – “Verdi è un buon giocatore ma così non si va lontano, servono calciatori veri per provare a vincere lo scudetto o provare ad andare avanti in Champions League. Non faccio nomi, ma servono profili di spessore per contrastare la forza della Juventus. Hamsik? A Napoli sta bene, è una bandiera e un punto di riferimento per tutti, compagni e tifosi, ma ha ricevuto una grossa proposta dalla Cina e deve accettare di corsa, sarebbe un premio per il ragazzo, una grande occasione dal punto di vista economico. Jorginho è cresciuto negli ultimi, sarà molto utile per la squadra di Guardiola. Non commento le cifre, le fa il mercato, ma sul valore del ragazzo nulla da dire. Aspettiamo di capire chi lo sostituirà al Napoli”.