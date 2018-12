Napoli, l’ex Inler chiama: “Mi piacerebbe lavorare con Ancelotti…”

Se n’è andato da Napoli conquistando tre titoli (due Coppe Italia e una Supercoppa), non male sapendo quanto è difficile vincere con la maglia azzurra, ma Gökhan Inler è rimasto napoletano dentro.

Approfittando di una pausa del campionato turco, dove milita nell’Istanbul Basaksehir, il centrocampista svizzero è tornato in città per salutare gli amici e trascorrere la fine dell’anno.

Intervistato da NapoliMagazine.com, Inler ha ribadito il proprio amore per città e squadra: “Sono tornato a Napoli per rivedere i miei amici. Chi ama questa città ci torna sempre. Napoli è terra mia, questa città mi ha dato tantissimo. Mi sono divertito tanto. Da quando c’ero io c’e’ stata una crescita costante, anche se il Napoli è sempre stata una squadra tosta, in grado di lottare per il campionato e la Champions”.

Il ritorno è difficile, considerando anche la carta d’identità, ma sperare non costa nulla…: “Sono stato un mese con Sarri, l’ho conosciuto un po’, voleva utilizzare un tipo di gioco diverso. Mi disse che se volevo potevo restare, poi la società decise di vendermi perché arrivo’ un’offerta importante del Leicester e lì ho vinto la Premier. Ho seguito il Napoli di Ancelotti, e’ un piacere per tutti i giocatori allenarsi con lui, perché dà un’occasione a tutti. Mi farebbe piacere essere allenato da un grande come Ancelotti, ho avuto il piacere di conoscerlo e so come gioca. Mi piace come Ancelotti fa giocare la squadra, sono molto compatti. Uscire dalla Champions così fa male, capitò anche a noi, ma il Napoli deve puntare sull’Europa League anche se conosco lo Zurigo e il suo campo e non sarà facile”.

Una battuta anche sui recenti fatti della partita contro l’Inter: “È un peccato per il calcio italiano. Ho giocato in tanti Paesi dove non accadono queste cose. I giocatori giocano per le società e i tifosi vanno allo stadio per divertirsi, il razzismo non appartiene al calcio. Koulibaly è un fuoriclasse, so come si sente”.