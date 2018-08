Napoli, l’ex Marino: “Mi aspetto un colpo da De Laurentiis. Ronaldo può battere il record di Higuain”

Se l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus può aver proiettato i bianconeri alla pari o quasi delle potenze europee in corsa per la vittoria della Champions League, nella corsa allo scudetto la distanza tra i sette volte campioni d’Italia e la concorrenza si è ampliata, ma non in modo irreparabile.

Questo il pensiero dell’esperto dirigente Pier Paolo Marino che, intervistato da Tuttosport, si accoda a quanti dicono che il mercato realizzato dall’Inter ha consentito alla squadra di Spalletti di scalare posizioni nella graduatoria delle “sfidanti” della Juventus: “Da dirigente dico che l’operazione di mercato migliore è stata quella di Ronaldo, ma non solo per il valore tecnico dell’affare, ma per il coraggio che la Juve ha mostrato nel fare un investimento simile e anche a livello di marketing. Poi dico de Vrij-Inter e Piatek al Genoa. I bianconeri restano favoriti per lo scudetto, ma le milanesi si sono rinforzate molto. La mia griglia di partenza è Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e Lazio”.

Il Napoli però può ancora recuperare il terreno perduto…: “Per chiudere in bellezza il gran mercato cui abbiamo assistito in Italia servirebbe un colpo del Napoli: magari Balotelli…”.

Secondo Marino molto più scontata rispetto alla corsa allo scudetto sarà quella al titolo di capocannoniere: “Ronaldo può battere il record di 36 gol di Higuain”.