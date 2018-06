Napoli, l’ex Montervino: “Se Hamsik va via, è giusto che sia Insigne il capitano”

In queste ultime settimane si sta parlando molto del futuro di Marek Hamsik. Al momento il capitano azzurro sembra lontano dal Napoli, potrebbe accettare l’offerta faraonica proveniente dalla Cina. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Francesco Montervino, ex giocatore del club partenopeo, ha parlato del centrocampista slovacco e non solo: “Marek è un ragazzo così serio e intelligente per non capire da solo quale sarà la sua prossima avventura. Se gli è venuto in mente di andare via, sarà perché ha già ponderato questa scelta. Insigne futuro capitano? Tecnicamente ha raggiunto un livello tale che può essere il capitano di questo Napoli, certo la fascia porta responsabilità, devi avere una parola per tutti, evitare atteggiamenti fuori posto, ma se c’è una gerarchia da rispettare, è giusto che la prenda lui”.