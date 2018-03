Napoli, l’ex Pavoletti: “Trattato peggio di un gregario, ma per lo scudetto dico azzurri”

Il Napoli l’ha affrontato da ex già due volte, dovendosi però arrendere alla superiorità degli azzurri tanto al San Paolo, quanto alla Sardegna Arena, in una partita terminata addirittura 5-0 per la squadra di Sarri. Da quel giorno Hamsik e compagni hanno perso la testa della classifica, ma secondo Leonardo Pavoletti le speranze di conquistare lo scudetto per i propri ex compagni, lasciati ad agosto per diventare il giocatore più pagato nella storia del Cagliari, sono intatte, come dichiarato dal centravanti livornese in un’intervista a Il Corriere dello Sport:

“Per lo scudetto dico Napoli” le parole di Pavo-gol, che è poi tornato non senza amarezza sulla breve parentesi da giocatore del Napoli, sei mesi con tanta panchina: “Io ero andato a Napoli per diventare protagonista ma poi sono diventato peggio di un gregario. Diciamo che devi accettare sempre le sfide altrimenti se resti a goderti i tuoi comfort, non saprai mai quanto vali veramente”.

Pavoletti ha poi parlato del momento che sta vivendo il suo Cagliari: “Sto segnando molto, ma i gol vanno soprattutto pesati per le partite in cui si fanno e gli avversari contro cui si realizzano. Quello di Benevento ad esempio è stato molto importante, stavamo perdendo e alla fine abbiamo conquistato una vittoria fondamentale. Segno solo di testa? A me piace concludere di piede di prima, ma i portieri stanno facendo dei miracoli…”.

