Napoli, Milik a Miami si gode l’NBA con la sua bella Jessica

Un avvio di stagione da assoluto protagonista per Arkadiusz Milik. Sono già dieci le reti realizzate dal centravanti polacco in campionato, che ha chiuso il suo 2018 con una doppietta al Bologna. E ora, l’attaccante azzurro, si gode qualche giorno di meritata vacanza, in attesa di rimettersi a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti in vista della ripresa del torneo. Messo da parte per qualche giorno il calcio, Milik ha deciso di dedicarsi all’NBA, godendosi un match a Miami tra i padroni di casa e il Minnesota. Il tutto in compagnia della sua bella Jessica, con la quale sta trascorrendo alcuni giorni di relax oltreoceano. Per ritornare poi in Italia con le batterie cariche, in vista di un 2019 da vivere, ancora una volta, da protagonista.