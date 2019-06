Napoli, Milik lancia la sfida: “Posso fare ancora meglio”

Ben diciassette reti in campionato, più altre due in Europa League. Quella di Arkadiusz Milik con la maglia del Napoli è stata sicuramente una stagione positiva, che, per il polacco, rappresenta un riscatto dopo annate tormentate dagli infortuni. E un bilancio di questi mesi, ai microfoni dei media polacchi, è stato lo stesso attaccante a farlo, come riporta tuttonapoli.net.

STAGIONE – “È stata una buona stagione e soprattutto intera, per questo sono molto felice: non tutti riescono a ritornare a questi livelli dopo due gravi infortuni al ginocchio. Avrei potuto essere più incisivo, altri gol sarebbero serviti a darmi ulteriore fiducia, ma l’anno prossimo sono sicuro che andrà ancora meglio”.

ASPETTATIVE – “Le mie aspettative sono state sempre alte. So di avere un grande potenziale: posso fare di più e ho solo bisogno di tempo”.