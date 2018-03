Napoli, ODG Campania contro Sarri: “Disprezza la stampa e le donne, è volgare”

Da ieri sera abbiamo una nuova capolista: è la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha approfittato del pareggio a reti inviolate del Napoli sul campo dell’Inter e ha messo la freccia per il sorpasso.

NERVOSISMO – I bianconeri, che devono ancora recuperare la gara casalinga contro l’Atalanta, alla luce della classifica e dei sei scudetti consecutivi tornano ad essere i favoriti per il titolo di campione d’Italia. Maurizio Sarri, allenatore degli azzurri, lo sa bene e proprio per questo, evidentemente, ha risposto con nervosismo alla domanda arrivata nella sala stampa da parte di una giornalista di Canale 21 che ha chiesto se, alla luce del pari con i nerazzurri, la corsa verso il tricolore fosse compromessa: “Sei donna e sei carina, non ti mando a f…… per questi due motivo”.

LE SCUSE – Al termine dell’intervento con i media, il tecnico partenopeo a mente fredda ha avuto modo evidentemente di analizzare la sua replica piccata e, accompagnato dal responsabile della comunicazione del club Nicola Lombardo, si è scusato con la cronista.

L’ODG DELLA CAMPANIA – Una vicenda che non è andata giù all’Ordine dei Giornalisti della Campania, che attraverso il presidente Ottavio Lucarelli ha voluto dire la sua in merito alla vicenda che ha visto protagonista l’ex mister dell’Empoli: “Una risposta sessista e inaccettabile. A telecamere spente Sarri si è poi scusato, ma rimane la gravità della sua risposta che segna non solo il gergo volgare dell’allenatore, ma il suo disprezzo verso la stampa e verso le donne. Totale solidarietà alla collega”.

Napoli, conferenza post Inter: la risposta di Sarri alla giornalista