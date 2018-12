Napoli, offerta a tre cifre del Manchester United per Koulibaly: De Laurentiis dice no

Quattro mesi dopo il rinnovo del contratto con il Napoli, firmato a fine agosto con scadenza 2023, si continua a parlare di mercato per Kalidou Koulibaly. A furia di inanellare prestazione da incorniciare, in Serie A e in Champions, il difensore senegalese viene ormai considerato tra i primi cinque centrali al mondo e come tale le big d’Europa sono pronte a contenderselo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester United di José Mourinho avrebbe formulato una proposta da 103 milioni per il leader della difesa azzurra, trovando però il secco rifiuto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

È noto come la squadra di Mourinho cerchi dalla scorsa estate un centrale dominante per dare sicurezza alla propria retroguardia, ma è altrettanto nota la volontà del Napoli di non cedere i propri gioielli a metà stagione, neppure di fronte a offerte irrinunciabili. Del resto Koulibaly era stata una delle poche richieste che Carlo Ancelotti aveva rivolto ad ADL durante lo scorso mercato estivo.

Nonostante il rinnovo, comunque, la prossima estate tutto tornerà in discussione: l’ultima parola spetterà ai risultati che sarà in grado di ottenere il Napoli, ma anche ad eventuali nuove offerte in grado di far vacillare la società e Koulibaly, il cui ingaggio, dopo l’ultimo rinnovo, è salito a 3,5 milioni.