Napoli, parte lo sprint per Kouamé: ecco il piano della società

Acquistare subito il giocatore e poi lasciarlo in prestito al Genoa fino al termine della stagione. Sembra essere questo il piano del Napoli, conquistati dalle qualità di Christian Kouamé.

Se in casa rossoblù non si fa che parlare del capocannoniere Krzysztof Piatek, sembra essere il compagno d’attacco del polacco il giocatore destinato a scaldare il mercato, fin da gennaio.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Roma e Napoli sono le squadre più interessate all’ex Cittadella, subito protagonista nell’annata del debutto in Serie A e tra l’altro a segno anche contro il Napoli, nella gara giocata al “Ferraris” lo scorso e poi vinta in rimonta 2-1 dalla squadra di Ancelotti.

I giallorossi si erano mossi per primi, ma il Napoli sembra vicino a effettuare il sorpasso. Il ds Giuntoli ha già avuto numerosi contatti con il Genoa e con l’entourage del giocatore: per convincere il Grifone a concludere l’operazione l’idea è proprio quella di chiudere l’affare ora, anche per bruciare la concorrenza, lasciando l’attaccante in prestito in Liguria fino al termine della stagione.