Napoli, per Sarri spunta l’ipotesi dimissioni

Il tempo passa e il ‘caso-Sarri‘ è ancora lontano da una soluzione. Il puzzle delle panchine a livello italiano ed europeo si sta componendo, ormai manca solo qualche tassello, seppur molto importante. tra Inghilterra e Spagna, poi la mappa sarà completa e per il tecnico toscano il rischio di restare a guardare è sempre più concreto. Legato al Napoli da un contratto fino al 2020, nonostante la clausola rescissoria da 8 milioni non sia più valida dal 1° giugno, i club interessati a Sarri dovranno trattare direttamente con il Napoli.

Un bel problema per il tecnico reduce dal secondo posto con gli azzurri, che sembra doversi rassegnare a iniziare la stagione da disoccupato di lusso, per rientrare magari nel giro nei prossimi mesi, ipotesi avvalorata dal fatto che il Chelsea è ormai indirizzato verso Laurent Blanc, con Luis Enrique come prima alternativa, e che il Real Madrid ha abbandonato Pochettino, destinato a restare in quel Tottenham dove si sarebbe potuto liberare un posto proprio per Sarri, per puntare su uno tra Laudrup, Seedorf, il canterano Guti o magari Conte, in uscita proprio dal Chelsea.

Ecco allora che, per non farsi trovare impreparato a stagione in corso in caso di necessità, secondo quanto riporta Il Mattino Sarri starebbe pensando anche all’ipotesi delle dimissioni, rinunciando così all’ingaggio che dovrebbe ricevere fino al 2020. Il tempo dirà se sarà una mossa reale o solo un tentativo per “stanare” De Laurentiis…

Guardiola incorona Sarri