Napoli, pronto l’assalto a Barella per gennaio

Il cammino del Napoli targato Carlo Ancelotti è stato fin qui accidentato. Vittorie importanti come quelle contro Lazio, Milan e Liverpool, alternate a due cadute, Sampdoria e Juventus, senza dimenticare il passo falso di Belgrado contro la Stella Rossa.

Il presidente De Laurentiis è comunque soddisfatto, in particolare per la rinnovata gestione del gruppo rispetto all’era Sarri, all’insegna di un turnover che ha coinvolto quasi tutta la rosa.

Chissà allora che a gennaio non ci possa essere qualche altro innesto, magari di qualità.

Secondo Il Mattino, infatti, nella breve parentesi invernale di trattative, che quest’anno avrà una durata di appena due settimane, il Napoli potrebbe farsi avanti con il Cagliari per arrivare a Niccolò Barella.

In passato De Laurentiis non si è tirato indietro di fronte alla possibilità di rafforzare la rosa anche a metà stagione, anche se in questo caso si tratterebbe di un investimento top per uno dei migliori giovani del campionato, già nel giro della Nazionale.

Il Cagliari infatti non ha intenzione di privarsi del proprio gioiellino a metà stagione, in particolare se la classifica non dovesse essere rassicurante, e nel caso la cifra di partenza per trattare non sarebbe inferiore a 25 milioni, con concrete possibilità che si apra un’asta visto l’interesse per Barella di alcune big della Serie A e non solo.