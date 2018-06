Napoli, sarà Leno il nuovo portiere

Con l’addio di Pepe Reina, il Napoli ormai da mesi lavora sul fronte portiere. Numerosi i nomi fatti in queste settimane, ma quelli più caldi in orbita azzurra sono quelli di Rui Patricio, in uscita dallo Sporting Lisbona, e Bernd Leno. Il giocatore del Bayer Leverkusen, secondo quanto rivelano Sport.es, avrebbe accettato l’offerta del club azzurro che verserà nelle casse dei tedeschi 25 milioni di euro. L’estremo difensore non è stato convocato dal commissario tecnico della Germania, Joachim Loew, per il Mondiale in Russia.