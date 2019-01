Napoli, se partono in due può arrivare un centrocampista: si torna a parlare di un vecchio obiettivo

Qualche uscita e poi, eventualmente, entrate. Come annunciato più volte da Carlo Ancelotti, il mercato di gennaio del Napoli non regalerà sussulti. La trattativa per Kouamé è volta a portare il giocatore in maglia azzurra nella prossima stagione, mentre qualche spiraglio alla voce arrivi potrebbe aprirsi solo qualora a partire saranno due centrocampisti e non solo uno.

Amadou Diawara ha come noto la valigia in mano per propria scelta, avendo chiesto la cessione perché si sente poco coinvolto nel progetto tattico di Carlo Ancelotti. Diverso il discorso per Marko Rog, che potrebbe salutare per trovare altrove un minutaggio maggiore, ma solo con la formula del prestito.

In questo caso il buco che si aprirebbe in mezzo al campo andrebbe colmato, anche in vista del triplo impegno campionato-Coppa Italia-Europa League e allora ecco spuntare una “vecchia fiamma” come Stanislav Lobotka: obiettivo già della scorsa estate, il centrocampista ceco del Celta Vigo, come riporta Sky Sport, può tornare nei radar del ds Giuntoli, ma la richiesta dei galiziani, pari a 30 milioni, spaventa non poco il Napoli. Affare possibile, quindi, solo in caso di cessione a titolo definitivo di Diawara.