Napoli, senti De Laurentiis: “Champions alla Juventus? Ma che c***o deve vincere!”

Una stagione probabilmente al di sotto delle aspettative, quella appena conclusa dal Napoli. Se infatti il secondo posto in campionato rappresenta un ottimo risultato, visto lo strapotere della Juventus, gli azzurri hanno deluso nelle coppe, non riuscendo a guadagnarsi la possibilità di giocarsi qualche trofeo. Nel frattempo, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato intercettato da alcuni tifosi partenopei nella stazione centrale della città campana, rilasciando anche alcune dichiarazioni, come raccolto da CalcioNapoli24.it.

DELUSIONE – “Il mio rammarico è che vedo che la Juventus con 39.000 posti fa cinque milioni e mezzo di incasso, mentre noi con 55.000 ne facciamo due e cento. Il prossimo anno metterò dei prezzi altissimi per avere uno stadio vuoto”.

CHAMPIONS – “La Juve che vince la Champions? Ma che c***o deve vincere!”.