Napoli, sfuma Ospina, ma passi avanti per Ochoa

In attesa di novità sul fronte portiere in casa Napoli, non resta che andare… per esclusione. La candidatura di Guillermo Ochoa è sempre più forte dopo che lo Standard Liegi ha aperto alla possibilità di cedere il portiere con la formula del prestito senza obbligo di riscatto, ma solo con il diritto, e dopo che il teorico concorrente dell’estremo difensore messicano, David Ospina, si sta per accasare al Besiktas.

Questa la nuova destinazione del portiere colombiano, vicino all’addio all’Arsenal dopo due stagioni per andare a difendere i pali della formazione turca, seconda classificata nell’ultima Süper Lig e capace di spingersi fino agli ottavi della scorsa Champions League, dove fu eliminata dal Bayern Monaco.

La candidatura di Ospina era stata presa in considerazione dal Napoli a causa dello stallo nella trattativa con lo Standard per Ochoa, ma anche l’Arsenal era stato chiaro con gli azzurri, dicendo no alla cessione del portiere, chiuso dall’arrivo del tedesco Leno (vecchio obiettivo del Napoli), oltre che di Cech, con la formula del prestito con diritto di riscatto. La ricca proposta del Besiktas ha fatto capitolare i Gunners. L’alternativa ad Ochoa per il Napoli resta quindi il belga Simon Mignolet, chiuso al Liverpool dall’arrivo di Alisson.