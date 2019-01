Napoli, sorpresa Hysaj: può dire addio, ma restare in Italia

Dopo qualche dichiarazione conciliante, la rabbia dell’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, è esplosa in un intervento a Radio Marte che rischia di lasciare il segno nei rapporti tra il Napoli e l’entourage dell’esterno albanese.

“Se è diventato una riserva lo si dica chiaro così toglieremo il disturbo” il succo delle parole di chi cura gli interessi di Hysaj, reduce da una prima parte di stagione che lo ha visto arretrare nelle scelte di Ancelotti dopo tre annate da colonna della squadra durante l’era Sarri.

Il divorzio a gennaio resta però un’ipotesi remota, a meno che il Napoli non trovi un’alternativa all’altezza. Quel che è certo è che gli estimatori ad Hysaj non mancano. A partire ovviamente dal Chelsea, che si era già fatto sotto in estate, quando però il divorzio tra Sarri e il Napoli era troppo fresco per convincere De Laurentiis a concedere quello che all’epoca era un titolare fisso al proprio ex allenatore.

A sorpresa, però, è spuntato anche l’interesse di un’altra squadra italiana, la Lazio. A riportare la notizia è Il Messaggero: i biancocelesti sono a caccia di un esterno destro, anche se Hysaj potrebbe non essere il profilo giusto pensando alla difesa a tre adottata da Inzaghi, che richiederebbe all’albanese di giocare a tutta fascia.