Napoli, spunta un like di Maksimovic a Ronaldo: ma è un fake

Nei tempi in cui le trattative di mercato nascono o si sviluppano anche sui social, da Ronaldo-Juventus alla telenovela tra Modric e l’Inter, può pure capitare di essere vittime di un malinteso. Perché, seppur più rari di un Gronchi rosa, ci sono anche calciatori che sui social network non li usano.

Come Nikola Maksimovic, finito proprio malgrado in un gigantesco equivoco. Nelle ultime ore è infatti circolata la “notizia” di un possible “like” che il difensore del Napoli avrebbe apposto, come si evince dalla foto tratta da ‘Napolimagazine.com’, alla foto postata da Cristiano Ronaldo, che ritrae il portoghese abbracciato con Dybala in una pausa di un allenamento della Juventus.

“maksimovicofficial19”: la scritta compare chiara tra coloro che avrebbero “gradito” la foto”.

‘Quoque tu?’ Si sono chiesti infuriati i tifosi del Napoli? Ovviamente non è così, ma si tratta solo di un fake, perché l’ex difensore del Torino non ha alcun account su twitter. Come dire, un fake pure piuttosto sprovveduto. Ma tanto è bastato per scatenare qualche ora d’inferno…

