Napoli torna al passato: riecco uno storico sponsor degli anni ’90

Il Napoli inizia l’anno con una novità che sa di… passato.

Attraverso un annuncio reso sul proprio sito ufficiale, infatti, la società del presidente De Laurentiis ha comunicato il rinnovo della partnership con “Mars Italia”.

Il marchio, main sponsor durante la stagione del secondo scudetto degli azzurri, nel 1989-’90, “torna come Sponsor Istituzionale dell’SSC Napoli per tutta la stagione 2018/2019.

“È per noi motivo di orgoglio essere parte di una realtà calcistica che incarna ed è capace di coniugare passione e tradizione, caratteristiche che rispecchiano la realtà di Mars – ha dichiarato Paolo Rigamonti, General Manager e Amministratore Delegato di Mars Italia – E che ritroviamo nella tifoseria partenopea, tra le prime in Italia per numeri e per spirito di appartenenza”.

Mars ha accompagnato gli anni più belli del Napoli anche a livello internazionale, essendo stato sponsor ufficiale tra il 1988 e il 1991, quindi anche durante la stagione della vittoria in Coppa Uefa, nel 1988-’89, nella doppia finale contro lo Stoccarda, ultimo alloro europeo nella gloriosa storia del club.