Napoli, ultimatum dello Standard Liegi per Ochoa: ecco le condizioni

Il countdown verso la fine del mercato, e di conseguenza verso l’inizio del campionato, prosegue inesorabile per tutti i club ancora in ritardo sul mercato, Napoli compreso. L’amichevole contro il Borussia Dortmund ha cancellato almeno in parte le perplessità emerse dopo il tracollo contro il Liverpool, ma l’esigenza di acquistare un altro portiere resta inalterata, al netto del possibile rientro in campo anticipato di Meret.

L’obiettivo è sempre lo stesso, il messicano Guillermo Ochoa, che pure potrebbe essere un profilo “ingombrante” per il giovane ex Udinese e Spal. La trattativa con lo Standard Liegi però non decolla, complici differenti vedute sulla formula del trasferimento, ma anche l’impegno dei belgi nel preliminare di Champions League contro l’Ajax.

L’ostacolo principale riguarda la volontà del Napoli di fare l’operazione in prestito con diritto di riscatto e quella dei belgi di cedere il portiere a titolo definitivo. In questo senso, come anticipato da Il Mattino, lo Standard avrebbe avanzato l’ultima e definitiva proposta al Napoli, alternativa alla cessione immediata per 3,5 milioni, il valore della clausola rescissoria: il prestito con obbligo di riscatto.

De Laurentiis e Giuntoli riflettono, ma intanto valutano alternative come il colombiano dell’Arsenal David Ospina: anche in questo caso, però, i Gunners, che hanno acquistato per la porta Bernd Leno, vecchio obiettivo degli azzurri, premono per la cessione di Ospina a titolo definitivo.

Mertens conquista tutti al karaoke