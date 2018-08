Napoli, visite mediche per Ospina: “Felice di essere qui”

Chi si aspettava che l’avvento in panchina di Carlo Ancelotti portasse a un mercato spumeggiante da parte del Napoli è rimasto deluso. La maggior parte dell’estate in casa azzurra è trascorsa alla ricerca dei tre portieri con cui è stato rinnovato totalmente il parco degli estremi difensori: via Reina, Rafael e Sepe, dentro Meret, Ospina e Karnezis, questi ultimi in ordine di, probabile, gerarchia, ancora tutta da scrivere e comunque destinata ad essere stravolta almeno per le prime tre giornate di campionato, che Meret non giocherà per infortunio.

Ecco allora che già sabato sera all’Olimpico contro la Lazio tra i pali potrebbe esserci l’ultimo arrivato, cronologicamente parlando, appunto David Ospina. Il colombiano, il cui arrivo dall’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto è stato definito mercoledì sera, è arrivato all’indomani a Roma dove, presso Villa Stuart, ha sostenuto le visite mediche.

Sciarpa azzurra al collo e sorrisi d’ordinanza, Ospina ha anche regalato qualche parola ai tifosi presenti: “Grazie a tutti, sono felice di essere qui”.