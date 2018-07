Napoli, Zielinski: “Ancelotti è il nostro Cristiano Ronaldo”

Dopo la delusione del Mondiale, Piotr Zielinski ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio alla caviglia durante un allenamento nel ritiro di Dimaro, che lo mette in dubbio per le prime, impegnative partite di campionato del Napoli contro Lazio e Milan.

Il centrocampista polacco è comunque entusiasta in vista della stagione alle porte, come testimoniato dalle parole rilasciate al quotidiano Il Roma, dalle quali si evince l’ottimo impatto che Carlo Ancelotti ha avuto sul gruppo. Al punto da attenuare la paura per il super-acquisto realizzato dai rivali…: “Per lo scudetto partiamo tutti alla pari. Possiamo arrivare fino in fondo, anche perché abbiamo un allenatore forte e vincente come Ancelotti: lui è il nostro Cristiano Ronaldo”.

La sfida quindi è lanciata…: “Cristiano è il giocatore più forte al mondo, da piccolo in camera avevo i poster del Real e tifavo per lui, ma ora però un po’ meno… Spero davvero che il Napoli riesca a battere Ronaldo e la Juventus”.