Napoli, Zielinski: “Se mi chiama Sarri per portarmi alla Juve? Ecco cosa faccio…”

Una stagione estremamente positiva, quella vissuta da Piotr Zielinski con la maglia del Napoli. Il centrocampista è stato uno dei punti fermi della formazione di Carlo Ancelotti, collezionando complessivamente 48 presenze tra campionato, Champions, Europa League e Coppa Italia, mettendo anche a segno sette reti. Un rendimento che ne hanno fatto uno dei pezzi pregiati sul mercato, con il suo nome che potrebbe essere ambito anche dalla Juventus, soprattutto in caso di arrivo sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri. Un’ipotesi, quest’ultima, che il polacco ha commentato così al quotidiano polacco Sportowefakty.

SARRI – “Cosa farei se Sarri dovesse chiamarmi per portarmi alla Juventus? Semplice, non rispondo… Dovesse andare ai bianconeri, mi piacerebbe vincere contro di lui. Devo molto a Carlo Ancelotti: mi ha cambiato posizione in campo e mi ha fatto crescere”.