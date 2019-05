Aguero sta con Messi: “La gente deve capire quanto Leo tenga all’Argentina. Per noi è fondamentale…”

Una Copa America da affrontare da protagonista. L’Argentina si appresta ad iniziare la competizione dopo aver dato il bentornato a Lionel Messi. Dopo il fallimento del Mondiale in Russia, La Pulce aveva lasciato per qualche tempo l’Albiceleste, salvo poi annunciare il suo ritorno per dare una mano.

Spesso criticato e al centro di pesanti accuse, Messi si è spesso lamentato di questo strano trattamento ricevuto da chi, teoricamente, dovrebbe solamente tifare per lui e l’intera squadra dell’Argentina. A parlare proprio di questa situazione è stato il suo compagno di reparto, Sergio Aguero.

Come riporta Marca, il Kun ha preso una posizione ben definita: “Sappiamo tutti quanto Leo ami far parte del team. La felicità, l’entusiasmo che ci dà è una cosa fondamentale per noi, perché sappiamo benissimo quanto sia importante la Nazionale. Penso che la gente dovrebbe essere consapevole di questo. Di quanto Leo ami l’Argentina e di quanto incida per noi”. E ancora su Messi, forse deluso dopo il ko in Copa del Rey: “A nessuno piace perdere e neppure a lui. Leo è deluso da quella sconfitta, ma un grande giocatore, ha esperienza, sa che questo è il calcio. Gioia e tristezza”.

AMBIZIONE – Infine, un pensiero sulla Copa America e la voglia dell’Argentina di vincere: “A nessuno piace arrivare secondi. Abbiamo l’esperienza, faremo del nostro meglio e cercheremo di non finire secondi”. Messaggio chiaro alle antagoniste. L’Albiceleste c’è e vuole trionfare.