Argentina, Di Maria e l’amore per Messi: “È incredibile, sarei andato al Barcellona solo per lui…”

L’Argentina si appresta ad affrontare la Coppa America, che prenderà il via ufficiale nella giornata di venerdì 14 giugno. Una manifestazione che la nazionale di Scaloni, trascinata da Lionel Messi, punta a vincere, riscattando così la delusione mondiale dello scorso anno. E proprio della Pulce, ai microfoni di Olé, ha parlato il suo compagno di squadra in albiceleste Angel Di Maria.

MESSI – “Adoro giocare insieme a lui e adoro vederlo anche in allenamento. Fa cose incredibili, è qualcosa di unico. L’altro giorno Acuna ha lanciato un pallone impossibile per chiunque, Leo invece lo ha agganciato. Nessun altro sarebbe stato in grado di farlo. Il Barcellona? Ho avuto la possibilità di andarci, ma alla fine non se ne è fatto di nulla. Sarei andato per lui”.

NEYMAR – “Con Neymar abbiamo parlato spesso di Messi: hanno un gruppo su Whatsapp nel quale c’è anche Luis Suarez“.