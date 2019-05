Argentina, Icardi non convocato per la Coppa America: Scaloni gli preferisce Lautaro

Niente Coppa America per Mauro Icardi. Il centravanti dell’Inter non è stato convocato dal commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni per la competizione che si svolgerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Una decisione che era nell’aria, sulla quale ha inevitabilmente influito la travagliata stagione vissuta dal giocatore con la maglia nerazzurra. A lui, il tecnico ha preferito il suo compagno di squadra Lautaro Martinez, primo di una lunga serie di “italiani” che faranno parte della nazionale albiceleste.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Armani (River Plate), Andrada (Boca Juniors), Marchesin (Club America).

Difensori: Acuna (Sporting), Casco (River Plate), Foyth (Tottenham), Funes Mori (Villarreal), Otamendi (Manchester City), Pezzella (Fiorentina), Saravia (Racing), Tagliafico (Ajax).

Centrocampisti: De Paul (Udinese), Di Maria (Paris Saint Germain), Lo Celso (Betis), Palacios (River Plate), Paredes (Paris Saint Germain), Pereyra (Watford), Rodriguez (Club America).

Attaccanti: Aguero (Manchester City), Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Messi (Barcellona), Suarez (River Plate).