Argentina, Messi: “Un k.o. amaro, nella ripresa abbiamo fatto bene. Testa solo al Paraguay”

Amarissimo esordio di Leo Messi con la sua Argentina in Copa America: la Colombia vince meritatamente 2-0 a Salvador de Bahia con i gol di Roger Martinez e Duvan Zapata e la stampa ha subito criticato pesantemente la Seleccion. Ecco le parole della Pulce dopo la sconfitta: “Andiamo via da qui con amarezza, nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni per andare a segno. Ovviamente non volevamo iniziare la competizione così, ma ora dobbiamo rialzare la testa e guardare avanti: nella prima frazione è stata dura e abbiamo sofferto, è vero, ma nella ripresa abbiamo fatto molto meglio. La Colombia ha segnato nel nostro momento migliore Quando perdiamo per noi è difficile, perché solitamente la prendiamo male e ci vuole un po’ di tempo per assimilare e poi accettare il k.o., ma ora dobbiamo solo pensare al Paraguay, correggendo gli errori commessi”.